Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 63,96 EUR.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 63,96 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 63,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.513 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 33,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,97 EUR.

Am 27.04.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 204,63 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 192,20 EUR eingefahren.

Am 31.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

