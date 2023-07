Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 64,46 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 64,46 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 64,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.076 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 75,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,85 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 50,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,97 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 204,63 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 192,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 31.07.2023 erwartet. Am 31.10.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment eingefahren

Erste Schätzungen: Nemetschek SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE abgeworfen