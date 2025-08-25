Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 118,30 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 118,30 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 118,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 773 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 138,50 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 86,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,80 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,616 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,39 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 290,03 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,88 EUR je Aktie.

