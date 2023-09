Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Nemetschek SE

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 55,96 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 1,1 Prozent auf 55,96 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 55,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.910 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 75,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 25,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,66 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 207,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,85 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

