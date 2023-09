Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 56,10 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 56,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 56,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.806 Nemetschek SE-Aktien.

Bei einem Wert von 75,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 25,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 31,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,66 EUR an.

Am 31.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 207,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 203,85 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Nemetschek SE abgeworfen

Verluste in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels