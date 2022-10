Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochmittag fester

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 52,34 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 52,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.679 Nemetschek SE-Aktien.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,15 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,49 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 61,06 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 203,85 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 165,90 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

