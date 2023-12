Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 77,54 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 17:35 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 77,54 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 76,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107.166 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 82,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,04 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,13 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,00 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste