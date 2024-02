Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Nemetschek SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 86,54 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 86,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 86,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 86,54 EUR. Bei 86,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.304 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei 90,98 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,42 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,462 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,50 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 21.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 25.03.2025 dürfte Nemetschek SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,35 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich leichter

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Abschläge

XETRA-Handel: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen