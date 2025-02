Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 114,40 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 114,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 114,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 115,70 EUR. Bisher wurden heute 27.672 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 125,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 9,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (79,30 EUR). Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 44,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,535 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,89 EUR aus.

Am 07.11.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 253,03 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

