Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 91,40 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 91,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,75 EUR ein. Bei 91,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.661 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. 1,99 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 85,63 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

