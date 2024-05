Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 91,25 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 91,25 EUR ab. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,75 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.578 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 93,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,16 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 55,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,16 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,63 EUR an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 204,63 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

