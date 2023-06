Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 66,90 EUR nach.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:39 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 66,90 EUR abwärts. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 66,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.946 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 11,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 36,05 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,97 EUR aus.

Am 27.04.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 204,63 EUR im Vergleich zu 192,20 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 31.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

