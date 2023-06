Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 66,64 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 66,64 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,20 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.431 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 75,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 55,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,97 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 27.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 204,63 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 192,20 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

