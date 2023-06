Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 67,60 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 67,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,54 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,94 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.857 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 10,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Abschläge von 36,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,97 EUR aus.

Am 27.04.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 204,63 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 192,20 EUR umgesetzt worden waren.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 31.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 26.07.2024.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,29 EUR je Aktie.

