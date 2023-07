Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 64,88 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 64,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 65,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,58 EUR. Bisher wurden heute 709 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,06 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,97 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 204,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 192,20 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

