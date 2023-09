Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 56,82 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 56,82 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 56,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.049 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,56 Prozent wieder erreichen. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 24,71 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,66 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 207,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,85 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

