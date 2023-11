Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Aufwind

Nemetschek SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 80,16 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 80,16 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 80,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.583 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 82,22 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,75 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 79,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,91 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

