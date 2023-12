Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 77,86 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 77,86 EUR nach oben. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 78,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 77,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.097 Stück gehandelt.

Am 21.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 82,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,13 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,75 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,00 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.03.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

