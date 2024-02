Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Mittwochmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 86,06 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 86,06 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 85,32 EUR. Bei 86,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 8.691 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 markierte das Papier bei 90,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,72 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,42 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 67,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,466 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 78,50 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 25.03.2025 dürfte Nemetschek SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

