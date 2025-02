Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag im Minusbereich

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 113,20 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 113,20 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 112,70 EUR. Bei 113,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 19.547 Stück.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,87 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 79,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,535 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 105,89 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 253,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,53 EUR je Aktie.

