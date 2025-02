Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Freitagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 111,30 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 111,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 111,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.054 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,50 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Mit einem Zuwachs von 12,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 28,75 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,535 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,89 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 07.11.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 253,03 Mio. EUR – ein Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

