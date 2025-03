Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 109,60 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 109,60 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 108,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 110,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.278 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Gewinne von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 38,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,629 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,89 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 290,89 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219,58 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

