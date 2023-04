Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 70,84 EUR

Um 11:48 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 69,30 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 71,08 EUR. Bei 69,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58.211 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 82,30 EUR markierte der Titel am 30.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 61,99 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 60,72 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 27.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 187,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 204,63 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2023 vorlegen. Am 26.07.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

