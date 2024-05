Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 90,50 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 90,50 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 90,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.468 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,22 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. 3,01 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 38,65 Prozent wieder erreichen.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,541 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2024. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 223,95 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

