Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 91,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,2 Prozent auf 91,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 91,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,20 EUR. Zuletzt wechselten 307 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR am 27.09.2023. Mit einem Kursverlust von 39,12 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,541 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,63 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 223,95 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel im Plus