Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 67,94 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 67,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 68,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.758 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 75,32 EUR markierte der Titel am 05.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,03 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 64,97 EUR angegeben.

Nemetschek SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 204,63 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 192,20 EUR eingefahren.

Am 31.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Nemetschek SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

