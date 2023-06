Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 68,10 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 68,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 68,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 66,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.330 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. 10,60 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 42,78 EUR fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,18 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,97 EUR an.

Nemetschek SE gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 204,63 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 192,20 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 31.07.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 26.07.2024.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,29 EUR je Aktie.

