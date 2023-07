Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE behauptet sich am Nachmittag

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Nemetschek SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 65,84 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,84 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 65,92 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 64,54 EUR ein. Mit einem Wert von 65,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 26.919 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 75,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 42,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,97 EUR.

Am 27.04.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 204,63 EUR umgesetzt, gegenüber 192,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 31.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE eingefahren

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment eingefahren

Erste Schätzungen: Nemetschek SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor