Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 65,10 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 65,10 EUR abwärts. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,82 EUR nach. Bei 65,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.263 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,70 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 42,78 EUR fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 52,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,97 EUR.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 204,63 EUR im Vergleich zu 192,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

