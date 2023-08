Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 62,64 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 62,64 EUR. Bei 62,64 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 61,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.232 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 75,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2022 (42,78 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 207,50 EUR – ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 203,85 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment eingefahren

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nemetschek SE-Investment verdient

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment abgeworfen