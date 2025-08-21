Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 118,60 EUR ab.

Um 11:44 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 118,60 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 118,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 3.612 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,78 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,616 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 122,39 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

