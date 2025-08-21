DAX24.060 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.480 -0,2%Nas21.654 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.406 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag nahe Vortagesschluss

28.08.25 16:10 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 118,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
118,50 EUR 0,50 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 118,90 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 119,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 118,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 119,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.379 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 16,48 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,616 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 122,39 EUR an.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Bildquellen: Nemetschek Group

