Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag fester

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 57,16 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 57,16 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,40 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,00 EUR. Zuletzt wechselten 23.586 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 24,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,16 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,28 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Am 31.10.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Aktie aus.

