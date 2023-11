Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag höher

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 79,68 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 79,68 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,76 EUR an. Bei 79,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.948 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,22 EUR erreichte der Titel am 21.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 3,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,75 EUR fiel das Papier am 29.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,84 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,91 EUR aus.

Nemetschek SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

