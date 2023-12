Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 78,20 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 78,20 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 78,50 EUR. Bei 78,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 837 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 5,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,13 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,01 Prozent.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 70,00 EUR.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 202,78 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste