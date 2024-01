Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 84,70 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 84,70 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 84,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,32 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 28.845 Aktien.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,34 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2023 auf bis zu 47,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 76,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 219,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,78 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 08.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,34 EUR je Aktie belaufen.

