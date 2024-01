Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 82,72 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 82,72 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 82,28 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.205 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,90 EUR ab. Mit Abgaben von 42,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 75,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 26.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.



