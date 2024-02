Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE steigt am Mittag

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 88,94 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 88,94 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 88,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.256 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2024 auf bis zu 90,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 2,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (51,42 EUR). Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 72,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,466 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,50 EUR an.

Am 26.10.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent auf 219,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,34 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

