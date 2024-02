Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Nachmittag zu

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 88,40 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 88,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 89,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 78.205 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2024 auf bis zu 90,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (51,42 EUR). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 41,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,466 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 79,50 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 21.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

