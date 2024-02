Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 87,52 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 87,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 87,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,02 EUR. Bisher wurden heute 1.045 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 12.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,98 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 51,42 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 70,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,466 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 25.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX nachmittags steigen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich leichter