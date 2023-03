Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag stärker

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 58,58 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,70 EUR aus. Bei 57,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.467 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 94,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 38,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Mit Abgaben von 36,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,03 EUR.

Am 17.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 203,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 187,90 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

