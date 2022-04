Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 79,14 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,94 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.813 Nemetschek SE-Aktien.

Bei einem Wert von 116,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2021). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 31,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2021 bei 54,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 44,84 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,69 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 192,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 160,10 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 28.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

