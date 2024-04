Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 82,90 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 82,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 82,90 EUR. Bei 82,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 322 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 33,03 Prozent Luft nach unten.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,533 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 21.03.2024. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,67 Mio. EUR im Vergleich zu 204,63 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

