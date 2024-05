Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 87,70 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 87,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 87,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.548 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 93,22 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 36,69 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 223,95 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

