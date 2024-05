Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 87,90 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 87,90 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,65 EUR nach. Mit einem Wert von 88,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.123 Aktien.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 6,05 Prozent zulegen. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 36,84 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 85,63 EUR angegeben.

Nemetschek SE veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,95 Mio. EUR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

