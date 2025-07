Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 128,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 128,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 126,60 EUR. Bisher wurden heute 1.300 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 131,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 2,34 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,615 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,22 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 30.04.2025. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 282,81 Mio. EUR – ein Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek hebt Umsatzprognose nach starkem Q2 an

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren