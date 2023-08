Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 62,84 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 63,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 62,72 EUR. Zuletzt wechselten 15.043 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 75,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 16,57 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,78 EUR am 23.11.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 31,92 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,66 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 207,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,85 EUR in den Büchern standen.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

