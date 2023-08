Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 62,94 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 62,94 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,98 EUR an. Bei 62,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 356 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,67 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 32,03 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 31.10.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

