Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 78,48 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 14:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 78,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 78,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.647 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 82,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 41,00 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

