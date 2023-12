Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 78,44 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 78,44 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 78,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 520 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 EUR an.

Nemetschek SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab